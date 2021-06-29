Son dakika haber | Manisa'da kafede karısını darbeden zanlıya kadın müşterilerin müdahalesi güvenlik kamerasında
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Son dakika haber | Manisa'da kafede karısını darbeden zanlıya kadın müşterilerin müdahalesi güvenlik kamerasında

Son dakika haber | Manisa'da kafede karısını darbeden zanlıya kadın müşterilerin müdahalesi güvenlik kamerasında
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Manisa'nın Soma ilçesinde kafede karısını darbeden zanlıya kadın müşterilerin müdahalesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde kafede karısını darbeden zanlıya kadın müşterilerin müdahalesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde bir kafede T.Ç, masada bebeğiyle oturan eşi İ.Ç'nin başına bardakla vurdu. T.Ç. daha sonra masadan aldığı servis bıçağıyla eşine saldırdı. Bunun üzerine kafedeki müşteri iki kadın T.Ç'ye müdahalede bulundu. Kendisini durdurmaya çalışan kadınlara da saldırıp darbeden T.Ç. kafeden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli T.Ç. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, T.Ç'nin eşine ve kendisine müdahalede bulunan 2 kadın müşteriye saldırması, koşarak kafeden kaçması yer alıyor.

Görüntüye darbedilen İ.Ç'nin bebeğini koruması ve eşinin vücudunda bıçaklamaya çalıştığı yeri kontrol etmesi yansıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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