Son dakika haber: Manisa'da jandarma ekipleri engellilerle buluştu - Haberler
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Son dakika haber: Manisa'da jandarma ekipleri engellilerle buluştu

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Manisa'da jandarma ekipleri engellilerle buluştu

Son dakika haberler... Sarıgöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki engellilerle buluştu.

Sarıgöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki engellilerle buluştu.

Ekipler, bölgede yaşayan engelli bireylerin evlerine ziyarette bulundu.

Engellilerle ve aileleriyle sohbet eden ekipler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Trafik timi de jandarma yeleği giyen engellilerle temsili denetim gerçekleştirdi.

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AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri

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