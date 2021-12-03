Son dakika haber: Manisa'da jandarma ekipleri engellilerle buluştu
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Sarıgöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki engellilerle buluştu.
Sarıgöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki engellilerle buluştu.
Ekipler, bölgede yaşayan engelli bireylerin evlerine ziyarette bulundu.
Engellilerle ve aileleriyle sohbet eden ekipler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.
Trafik timi de jandarma yeleği giyen engellilerle temsili denetim gerçekleştirdi.
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri
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