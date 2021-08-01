Son dakika haber: Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Son dakika haber: Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haber: Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde otomobilin, başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde otomobilin, başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

E.D'nin (22) kullandığı Almanya plakalı otomobil, Salihli-Akhisar yolunun Hacıveliler Mahallesi Kavşağı yakınlarında, önünde seyreden Y.A. (60) idaresindeki 45 ZB 3682 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan her iki otomobilin sürücüsü ile Almanya plakalı otomobildeki yolcu Z.Ç. (21) ambulansla Gölmarmara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haber: Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Son dakika haber: Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Son dakika haber: Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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