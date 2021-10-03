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Son dakika haber! Manisa'da genç itfaiyeci son yolculuğuna itfaiye aracıyla gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haber! Manisa'da genç itfaiyeci son yolculuğuna itfaiye aracıyla gitti

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 26 yaşındaki genç itfaiyeci Emre Çetin toprağa verildi.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 26 yaşındaki genç itfaiyeci Emre Çetin toprağa verildi. Çetin'in tabutu cenaze aracı yerine, itfaiye aracıyla taşınırken, tabutuna ise son görevi sırasında giydiği forması bırakıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli İtfaiye Amirliğinde görevli genç itfaiyeci Emre Çetin(26), 30 Eylül Perşembe günü görev başında birden fenalaştı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Çetin'in beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Çetin, ilk tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Genç itfaiyeci Çetin, tüm müdahaleye rağmen dün gece yaşam mücadelesini kaybetti. Çetin'in ani ölümü, ailesini, yakınlarını, mesai arkadaşlarını ve İtfaiye Teşkilatını yasa boğdu.

Çalıştığı İtfaiye Amirliğinde tören düzenlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli 3.Bölge İtfaiye Amirliği'nde görevli Emre Çetin için çalıştığı yerde tören düzenlendi. Törenin ardından Çetin'in Türk Bayrağına sarılı tabutu cenaze namazının kılınacağı Hamidiye Camisine getirildi. Genç itfaiyeci Çetin, kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığına defnedildi. 26 yaşında hayata veda eden Çetin'in tabutu cenaze aracı yerine, merdivenli itfaiye aracıyla taşındı.

Genç itfaiyeci Emre Çetin'in Hamidiye Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, İbrahim Karaca, Mahmut Süreyya Karaoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk, yakınları, itfaiyeciler ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Son dakika haber! Manisa'da genç itfaiyeci son yolculuğuna itfaiye aracıyla gitti

Son dakika haber! Manisa'da genç itfaiyeci son yolculuğuna itfaiye aracıyla gitti

Son dakika haber! Manisa'da genç itfaiyeci son yolculuğuna itfaiye aracıyla gitti

Son dakika haber! Manisa'da genç itfaiyeci son yolculuğuna itfaiye aracıyla gitti

Son dakika haber! Manisa'da genç itfaiyeci son yolculuğuna itfaiye aracıyla gitti

Son dakika haber! Manisa'da genç itfaiyeci son yolculuğuna itfaiye aracıyla gitti

Son dakika haber! Manisa'da genç itfaiyeci son yolculuğuna itfaiye aracıyla gitti

Son dakika haber! Manisa'da genç itfaiyeci son yolculuğuna itfaiye aracıyla gitti

Son dakika haber! Manisa'da genç itfaiyeci son yolculuğuna itfaiye aracıyla gitti

Son dakika haber! Manisa'da genç itfaiyeci son yolculuğuna itfaiye aracıyla gitti

Son dakika haber! Manisa'da genç itfaiyeci son yolculuğuna itfaiye aracıyla gitti

Son dakika haber! Manisa'da genç itfaiyeci son yolculuğuna itfaiye aracıyla gitti

Son dakika haber! Manisa'da genç itfaiyeci son yolculuğuna itfaiye aracıyla gitti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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