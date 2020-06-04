Son dakika haber... Manisa'da geçen yıl ölümlü-yaralanmalı trafik kazası yüzde 7,4 azaldı
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Son dakika haber... Manisa'da geçen yıl ölümlü-yaralanmalı trafik kazası yüzde 7,4 azaldı

Son dakika haberi... yaralanmalı trafik kazası sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 7,4 azalış göstererek, 4 bin 254 olarak gerçekleşti.

Son dakika haber... Manisa'da geçen yıl ölümlü-yaralanmalı trafik kazası yüzde 7,4 azaldı
04.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:08

yaralanmalı trafik kazası sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 7,4 azalış göstererek, 4 bin 254 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2019 yılı kara yolu trafik kaza istatistikleri yayımlandı. İstatistiklere göre, 2019 yılında Manisa ilinde gerçekleşen ölümlü yaralanmalı trafik kazası sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 7,4 azalış göstererek, 4 bin 254'e düştü. Manisa ilinde gerçekleşen ölümlü-yaralanmalı trafik kazası sayısının Türkiye genelinde gerçekleşen trafik kazaları içindeki payı ise yüzde 2,4 olarak gerçekleşti. Manisa, bu değerle en fazla ölümlü yaralanmalı trafik kazasının yaşandığı 10'uncu, Ege Bölgesinde ise 3'üncü il konumunda yer aldı.

Ayrıca 2018 yılında Manisa ilinde 3 bin 213 olan bir milyon nüfusa düşen ölümlü-yaralanmalı trafik kaza sayısı, 2019 yılında azalış göstererek 2 bin 953 oldu. Manisa ili, diğer iller ile kıyaslandığında bir milyon nüfusa düşen ölümlü-yaralanmalı trafik kaza sayısı en yüksek olan 18'inci, Ege Bölgesinde ise 5'inci sırada olduğu belirtildi.

Türkiye geneli istatistikleri

Ülke geneli karayolu ağında 2019 yılında toplam 1 milyon 168 bin 144 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 993 bin 248 adedi maddi hasarlı, 174 bin 896 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75,9'u yerleşim yeri içinde yüzde 24,1'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldiği belirtildi. Türkiye'de 2019 yılında meydana gelen 174 bin 896 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 524 kişi kaza yerinde, 2 bin 949 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 47,5'i, yaralanmaların yüzde 68,1'i yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 52,5'i yaralanmaların ise yüzde 31,9'u yerleşim yeri dışında oldu.

2019 yılında Ege Bölgesi illeri arasında en fazla ölümlü yaralanmalı trafik kazası yaşanan il 9 bin 919 kaza ile İzmir olur iken en az ölümlü yaralanmalı trafik kazası yaşanan il ise bin 319 kaza ile Uşak oldu. 2019 yılında Ege Bölgesi illeri arasında bir milyon nüfusa düşen ölümlü-yaralanmalı trafik kaza sayısının en yüksek olduğu il 4 bin 705 kaza ile Muğla olurken, bir milyon nüfusa düşen trafik kaza sayısı en düşük olan il ise 2 bin 271 kaza ile İzmir olarak gerçekleşti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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