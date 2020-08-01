Son dakika haber | Manisa'da gece kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı
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Son dakika haber | Manisa'da gece kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yeniden başladı.

Son dakika haber | Manisa'da gece kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı
01.08.2020 18:11 | Son Güncelleme: 01.08.2020 18:30

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yeniden başladı.

Alınan bilgiye göre, dün 17.30 sıralarında Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, gece kontrol altına alındı.

Sabah İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 21 arazöz, soğutma çalışmalarına başladı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangın sahasında akşamüstü bazı noktalarda alevler tespit edildi.

Yeniden dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri, Hacıköseli Mahallesi yolunu sivil araçlara kapattı.

Bu arada, yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Baktırlı, Bahçecik ve Hacıköseli mahallelerinde tahliye işlemi başlatıldı. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle ilçe merkezine götürüldü.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA muhabirine, "Şu anda yangın bölgesine geçiriyorum. Baktırlı, Bahçecik ve Hacıköseli mahalleleri tahliye edildi. Maalesef alevler Hacıköseli'ye ulaştı." dedi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

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