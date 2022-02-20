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Son dakika haber... Manisa'da evinde çıkan yangında işitme engelli kadın yaralandı

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Son dakika haber... Manisa'da evinde çıkan yangında işitme engelli kadın yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde evinde çıkan yangında yaralanan işitme engelli kadın hastaneye kaldırıldı.

KIRKAĞAÇ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde evinde çıkan yangında yaralanan işitme engelli kadın hastaneye kaldırıldı.

İlyaslar Mahallesi'nde yaşayan S.O'nun (70) evinde ilk belirlemeye göre tüplü televizyonun alev alması sonucu yangın çıktı.

İtfaiyenin söndürdüğü yangında vücudunda yanıklar oluşan S.O, ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.O'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Kırkağaç, Engelli, Manisa, Güncel, Haberler

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