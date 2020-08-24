Son dakika haber | Manisa'da ev yangınında bir kişi yaralandı Son dakika haberleri... Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken 90 yaşındaki bir kadın yaralandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken 90 yaşındaki bir kadın yaralandı. Alınan bilgiye göre, Durhasan Mahallesi'nde Emine Özdemir'e (90) ait müstakil evde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evde bulunan Emine Özdemir, komşuların yardımıyla evden çıkarıldı. Ayaklarında birinci derece yanık tespit edilen Özdemir, Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı. Büyükşehir Belediye İtfaiye ekibi, Demirci Orman İşletme Şefliğine ait arazöz ve Demirci Belediyesine ait su tankerlerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Kaynak: AA