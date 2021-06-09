Son dakika haber: Manisa'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Manisa'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haber: Manisa'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Manisa'nın Selendi ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ramazan Çakal'ın (25) kullandığı 45 AFT 568 plakalı otomobil, Uşak-Selendi yolunun Kürkçü Mahallesi geçişinde kontrolden çıkarak mahalle sağlık evinin duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haber: Manisa'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber: Manisa'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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