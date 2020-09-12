Son dakika haber! Manisa'da, devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Son dakika haber! Manisa'da, devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri: MANİSA'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Cengiz Üstündağ (62) hayatını kaybetti.

Son dakika haber! Manisa'da, devrilen motosikletin sürücüsü öldü
12.09.2020 00:56 | Son Güncelleme: 12.09.2020 00:56

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Cengiz Üstündağ (62) hayatını kaybetti. Hız ibresinin 100 kilometrede takılı kaldığı görülürken, motosiklete bağlanan poşetlerin içerisinde işki şişeleri bulundu.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kula- Eşme karayolu üzeri Tatlıçeşme Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Cengiz Üstündağ yönetimindeki 64 EJ 341 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Üstündağ motosikletten savrularak yola düşerken, kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Üstündağ, kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MOTOSİKLETİN HIZ İBRESİ 100'DE TAKILI KALDIÖte yandan, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede motosikletin hız ibresinin 100'de takılı kaldığı ve motosiklet üzerine bağlanmış poşetlerde içki şişeleri olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

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