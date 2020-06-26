Son dakika haber: Manisa'da depremin ardından hasar tespit çalışmaları yapılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Manisa'da depremin ardından hasar tespit çalışmaları yapılıyor

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.

Son dakika haber: Manisa'da depremin ardından hasar tespit çalışmaları yapılıyor
26.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:52

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.

Bölgeye ulaşan AFAD, UMKE, itfaiye ekipleri depremde zarar görmüş evlere giderek hasar tespiti yaptı.

İlk belirlemelere göre depremin merkez üssü Saruhanlı'nın Kumkuyucak, Alibeyli ve Tiyenli Mahallesi ile çevresindeki Akhisar'ın Sazoba, Akselendi ve Beyoba'da bazı evlerde, iş yerlerinde ve kamu binalarında hafif hasar ve çatlaklar oluştu.

Bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından bölgeye hareket ettiklerini, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir haberin olmadığını belirtti.

Baybatur, "Çok şükür can, mal kaybının ve ağır hasarın olmadığını gördük. Bundan dolayı mutlu olduk, sevindik. Şu an itibarıyla hiçbir vatandaşımızda bir sıkıntı yok. Zaten olayın ilk dakikalarından itibaren bizler milletvekilleri olarak valimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız, AFAD, itfaiye, sağlık ekiplerimiz yani bu tür afetlerle ilgili devletin tüm müdahale etmesi gereken birimleri buradaydı." dedi.

Baybatur, depremin ardından vatandaşların yaşadığı şoku da atlattığını anlatarak, "Vatandaşlarımızda herhangi bir sıkıntı yok, herkes teskin olmuş bir şekilde oturuyor. Tabii ister istemez bu işin şokunu yaşadılar ama şu an itibarıyla kaybımız yok, ağır hasarımız yok. Devletimiz zaten bunların tespitlerini yapıyor, daha sonra bunlarla ilgili gereken çalışamalar yapılacak." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de deprem esnasında aracında olduğu için sarsıntıyı hissetmediğini ancak depremin büyüklüğünü öğrenince kaygılandıklarını dile getirdi.

Depremden alınacak önemli dersler olduğunu kaydeden Özel, "Depremin ne zaman nerede olacağı belli değil, merkezi yönetimin ve belediyelerin de her an en kötüsüyle karşılaşacakmış gibi tedbir alması gerekiyor." dedi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ise 3 gün önce Büyükbelen Mahallesi'ndeki sel felaketinin ardından bugün de Kumkuyucak'ta depremle sarsıldıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Tüm Saruhanlı'ya ve Manisa'ya geçmiş olsun diliyoruz. Tek sevindiğimiz konu şu ana kadar can ve mal kaybının olmaması. Ufak tefek hasarlar var ama deprem çok şiddetliydi. Biz de hissettik, deprem esnasında belediye encümen toplantısındaydık. Müthiş derecede sallandık, vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyorum. Belediye olarak, devlet kurumları olarak hep birlikte sahada vatandaşlarımızın yanındayız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest Haber
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Haber
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı Haber
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu Haber
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Aracı tanındığı için sevgilisinin evine girerken yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Aracı tanındığı için sevgilisinin evine girerken yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 15,8 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 15,8 milyar lira arttı
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Galatasaray, ön protokol imzaladığı Mert Hakan Yandaş'a tazminat davası açacak
Galatasaray, ön protokol imzaladığı Mert Hakan Yandaş'a tazminat davası açacak
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Kurban kesimi 'randevu' sistemiyle yapılacak
Kurban kesimi "randevu" sistemiyle yapılacak
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler, artık ihracat ürünü oldu
Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler, artık ihracat ürünü oldu
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, üvey babaanne ve 2 kişiye tutuklama
Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, üvey babaanne ve 2 kişiye tutuklama
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Murat Kurum Devlet Bahçeli Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Buse Varol Sezen Aksu Hülya Avşar
Spor Ali Koç Alper Ulusoy Nihat Özdemir Sergen Yalçın İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Bursa Kadın Deprem
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Manisa'da depremin ardından hasar tespit çalışmaları yapılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 14:52:12. #1.15#
title