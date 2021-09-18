Son dakika haber | Manisa'da çocuklar, Dünya Temizlik Gününde doğa temizliği yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Manisa'da çocuklar, Dünya Temizlik Gününde doğa temizliği yaptı

AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Manisa'da çocuklar, Dünya Temizlik Gününde doğa temizliği yaptı

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Demirci ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında öğrenciler, doğa temizliği yaptı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında öğrenciler, doğa temizliği yaptı.

Demirci Belediyesi, Bardakçılar Derneği ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonunda bir araya gelen çocuklar ve velileri ile doğa sever vatandaşlar, Bardakçı Mahallesindeki Cevizlidere, Sığırova, Sarıçayır ve Güldürdek mevkilerinde çevre temizliği yaptı.

"Temiz Dünya İçin Hep Birlikte El Ele" yazılı tişörtlerle temizliğe katılan öğrencilere meyve suyu ve kek ikram edildi.

Bardakçılılar Derneği Başkanı Ayşe Karagül yaptığı açıklamada, Demirci Belediyesi desteğiyle yaptıkları etkinlikle bir farkındalık oluşturmak istediklerini, yeni neslin çevresine karşı sorumlu yetişmesini istediklerini ifade etti.

Karagül, "Çocuklar, çevre bilincini bu etkinliklerle özümsüyor. Şu ana kadar 70 torba çöp topladık. Toplamaya devam ediyoruz. Özellikle çok sayıda cam şişe ve plastik şişe doğaya atılmış." dedi.

Bardakçı İlkokulunda eğitim gören Fatma Yıldız ise doğanın kirletilmesine çok üzüldüğünü, temiz tutulması için çaba göstereceğini dile getirdi.

Rabia Şalgam ise "Doğayı temiz tutmalıyız. Kirli olursa canlılar yaşayamaz. Bu yüzden bugünümüz çöp toplamaya ayırdık." dedi.

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı."

 Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü

Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü

 İstanbul'da bazı yollar Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle kapatılacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Ertuğrul Gazi Muharrem İnce Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Gökhan Çıra Recep Tayyip Erdoğan Eser Yenenler
Spor Nihat Özdemir Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Acun Ilıcalı Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | Manisa'da çocuklar, Dünya Temizlik Gününde doğa temizliği yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 15:47:32. #1.11#