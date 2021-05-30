Son dakika haberleri: Manisa'da çıkan yangında 250 dönüm tahıl ekili alan zarar gördü
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Son dakika haberleri: Manisa'da çıkan yangında 250 dönüm tahıl ekili alan zarar gördü

Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde biçerdöverle hasat sırasında çıkan yangında 250 dönüm arpa ve buğday ekili alan zarar gördü.

Manisa'nın Salihli ilçesinde biçerdöverle hasat sırasında çıkan yangında 250 dönüm arpa ve buğday ekili alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Pazarköy Mahallesi Bintepeler mevkisindeki arpa ekili tarlada biçerdöverle hasat yapıldığı sırada yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine alevlere Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın nedeniyle 8 üreticiye ait 40 dönüm arpa ve 210 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Yangının, biçerdövere ait çarkların taşlara vurması sonucu sıçrayan kıvılcımlar yüzünden çıktığı öne sürüldü.

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Son dakika haberleri: Manisa'da çıkan yangında 250 dönüm tahıl ekili alan zarar gördü
Son dakika haberleri: Manisa'da çıkan yangında 250 dönüm tahıl ekili alan zarar gördü
Son dakika haberleri: Manisa'da çıkan yangında 250 dönüm tahıl ekili alan zarar gördü
Son dakika haberleri: Manisa'da çıkan yangında 250 dönüm tahıl ekili alan zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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