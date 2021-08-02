Son dakika haber... Manisa'da çıkan yangında 10 dönüm meyve bahçesi zarar gördü

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çıkan yangında 10 dönümlük meyve bahçesi hasar gördü.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çıkan yangında 10 dönümlük meyve bahçesi hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alahıdır Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangına, 2 arazöz, 2 su tankeri, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Yaklaşık bir saatte söndürülen yangında 10 dönüme yakın meyve bahçesinin zarar gördüğü belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram