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Son dakika haber | Manisa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Son dakika haber | Manisa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Ege Mahallesi'ndeki Ulutepe Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfeğin kullanıldığı olayda F.Ü.(16) ile O.H.(15) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Buradaki müdahalenin ardından ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Manisa, Ege, Güncel, Haberler

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