Son dakika haber... Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika haber... Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haber... Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hayallı Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saattir etkili olan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika haber... Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haber... Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haber... Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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