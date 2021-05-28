Son dakika haber... Manisa'da boşandığı eşini sokak ortasında darbeden kişi hakkında adli kontrol kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber... Manisa'da boşandığı eşini sokak ortasında darbeden kişi hakkında adli kontrol kararı

Son dakika haber... Manisa'da boşandığı eşini sokak ortasında darbeden kişi hakkında adli kontrol kararı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşandığı eşini sokak ortasında darbeden, yakalanıp serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınan kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşandığı eşini sokak ortasında darbeden, yakalanıp serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınan kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ayni Ali Mahallesi'nde bir kadının darbedildiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Adrese yönlendirilen ekipler, olaya müdahale ederek A.E'yi (22) koruma altına aldı. Kadını darbeden O.Ö. (29) ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Zanlının, bir süre önce boşandığı A.E. ile imam nikahı yaparak birlikte yaşamaya devam ettiklerini söylediği öğrenildi.

Savcılık talimatıyla serbest bırakılan şüpheli karara itiraz edilmesinin ardından polis ekipleri tarafından iş yerinde yeniden gözaltına alındı.

Zanlı, işlemleri için Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosuna götürüldü.

İşlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol kararı alındı.

Cep telefonuyla kaydedildi

Öte yandan, kadının darbedilmesi, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde O.Ö, kadını sokak ortasında darbederken, karşı kaldırımda oturan iki kişinin olaya kayıtsız kalması dikkati çekti.

Son dakika haber... Manisa'da boşandığı eşini sokak ortasında darbeden kişi hakkında adli kontrol kararı
Son dakika haber... Manisa'da boşandığı eşini sokak ortasında darbeden kişi hakkında adli kontrol kararı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

Yol kenarında ölü bulundu, otogarda kaldığı ortaya çıktı
Yol kenarında ölü bulundu, otogarda kaldığı ortaya çıktı
Motosikletli saldırganlar, acil servis önünde bekleyenlere silahla ateş açtı 3'ü ağır 5 yaralı
Motosikletli saldırganlar, acil servis önünde bekleyenlere silahla ateş açtı 3'ü ağır 5 yaralı
Uludağ'dan şehre ayı indi iddiası ortalığı karıştırdı, vatandaşlar sokağa döküldü
Uludağ'dan şehre ayı indi iddiası ortalığı karıştırdı, vatandaşlar sokağa döküldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Gervinho Şenol Güneş Ufuk Sarıca Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Manisa'da boşandığı eşini sokak ortasında darbeden kişi hakkında adli kontrol kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 17:42:18. #1.16#

title