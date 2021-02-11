Son dakika haber: Manisa'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Son dakika haber: Manisa'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

11.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:14
Son dakika haber: Manisa'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika gündem haberi... Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Gökçukur Mahallesi için Kovid-19 vakaların artması nedeniyle, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı verildi.

Karantinanın 10 gün boyunca uygulanacağı mahallenin giriş ve çıkışları da jandarma ekipleri tarafından kontrol altına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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