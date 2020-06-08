Son dakika haber | Manisa'da bir kişinin bıçakla öldürüldüğü olayda zanlı tutuklandı
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Son dakika haber | Manisa'da bir kişinin bıçakla öldürüldüğü olayda zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Manisa'nın Soma ilçesinde kahvehanede çıkan ve 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Son dakika haber | Manisa'da bir kişinin bıçakla öldürüldüğü olayda zanlı tutuklandı
08.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:43

Manisa'nın Soma ilçesinde kahvehanede çıkan ve 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İstasyon Zafer Mahallesi'ndeki kahvehanede üç gün önce yaşanan ve Halil Tür'ün (48) hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, olay yerinden kaçan O.T'yi (20) yakaladı.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan Halil Tür'ün kısa süre önce cezaevinden çıktığı, zanlı O.T'nin de askere gitmek üzere hazırlandığı öğrenildi.

Bu arada ikili arasındaki kavganın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde O.T'nin Tür'ü defalarca bıçakladığı görülüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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