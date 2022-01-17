Son dakika haber! Manisa'da bir kişi trafo yanında ölü olarak bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Manisa'da bir kişi trafo yanında ölü olarak bulundu

Son dakika haber! Manisa'da bir kişi trafo yanında ölü olarak bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi elektrik trafosunun yanında ölü olarak bulunurken, şahsın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi elektrik trafosunun yanında ölü olarak bulunurken, şahsın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay, Salihli'nin Adala Mahallesi'nde bulunan Şato piknik alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye elektrik trafosunun yanında bir kişinin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleriyle birlikte jandarma ekipleri de sevk edildi. Yapılan incelemelerde Murat Durmuş (41) isimli şahsın öldüğü belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Murat Durmuş'un cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Durmuş'un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - MANİSA

Son dakika haber! Manisa'da bir kişi trafo yanında ölü olarak bulundu

Son dakika haber! Manisa'da bir kişi trafo yanında ölü olarak bulundu

Tarlasındaki zeytin ağacı, çiftçinin hayatına mal oldu

Tarlasındaki zeytin ağacı, çiftçinin hayatına mal oldu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Salihli, Manisa, piknik, 112, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title