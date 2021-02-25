Son dakika haber | Manisa'da bir kişi, otomobilinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Manisa'da bir kişi, otomobilinde ölü bulundu

25.02.2021 17:31 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:34
Son dakika haber | Manisa'da bir kişi, otomobilinde ölü bulundu

Son dakika haberleri: Manisa'nın Alaşehir İlçesinde 55 yaşındaki kişi, otomobilinde ölü bulundu.

Manisa'nın Alaşehir İlçesinde 55 yaşındaki kişi, otomobilinde ölü bulundu.

Yenice Mahallesi Reddi İlhak Caddesi üzerinde,16 ABB 72 plakalı otomobilde hareketsiz bir kişiyi gören çevre sakinleri, polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Sağlık ekipleri, otomobilin içinde hareketsiz yatan Yusuf Güzelsoy'un hayatını kaybettiği belirledi.

Kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendirilen Yusuf Güzelsoy'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Berat Albayrak İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Acun Ilıcalı Kim Kardashian Serenay Sarıkaya
Spor Umut Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Manisa'da bir kişi, otomobilinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 17:39:37. #1.15#
title