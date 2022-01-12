Son dakika haber... Manisa'da bir cezaevi firarisi, operasyonla yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında 60 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 16 farklı suçtan hakkında 60 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen C.B'nin (45) Şehitler Mahallesinde bir evde saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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