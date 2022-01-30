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Son dakika haber | Manisa'da bir bebek yatağında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Manisa'da bir bebek yatağında ölü bulundu

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde süt içtikten sonra beşiğine yatırılan bebek ölü olarak bulundu.

SARUHANLI, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde süt içtikten sonra beşiğine yatırılan bebek ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mütevelli Mahallesi'nde yabancı uyruklu E.M. (27), 10 aylık bebeği A.E.M.'ye sabah saatlerinde sütünü içirerek yatağına yatırdı. Bir süre sonra çocuğunu kontrole giden E.M. bebeğin nefes almadığını fark etti. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 10 aylık bebek yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Saruhanlı, Manisa, 3. Sayfa, Haber

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