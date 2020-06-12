Son dakika haber! Manisa'da bir apartman karantinaya alındı
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Son dakika haber! Manisa'da bir apartman karantinaya alındı

Gelen son dakika haberine göre MANİSA'nın Salihli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir apartman 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Son dakika haber! Manisa'da bir apartman karantinaya alındı
12.06.2020 07:14 | Son Güncelleme: 12.06.2020 07:29

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir apartman 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Salihli Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 30 nolu kararı ile Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan bir apartman, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Salihli Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçemiz Seyrantepe Mahallesi 155 sokak Algül Apartmanı No: 1 adresindeki apartmanda yaşayan tüm vatandaşların temaslı olması nedeniyle  ilçemizin geneline yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacı ile 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 11.06.2020 tarihi saat 24: 00'dan itibaren 25.06.2020 saat 24: 00'a kadar 14 (ondört) gün süreyle acil sağlık ihtiyaçları hariç kolluk marifetiyle karantina altına alınmasına ve süre sonunda söz konusu kararın İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca tekrardan değerlendirilmesine, karantina mahallinde bulunan vatandaşlarımızın olası ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri aracılığıyla karşılanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."


Kaynak: DHA

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