Son dakika haber... Manisa'da bıçaklı kavga: 1 ölü
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Son dakika haber... Manisa'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika haber... Manisa'da bıçaklı kavga: 1 ölü
06.06.2020 00:25 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:28

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Cinayet zanlısı olay yerinden kaçarken polisin arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 22.00 sıralarında Zafer Mahallesi'nde bir kahvehanenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, kahvehanede iki kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 20 yaşındaki O.T. isimli şahıs H.T.'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri H.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın faili O.T. ise kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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