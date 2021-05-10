Son dakika haber | Manisa'da arsada terk edilmiş halde bulunan bebek öldü
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Son dakika haber | Manisa'da arsada terk edilmiş halde bulunan bebek öldü

Son dakika haber | Manisa'da arsada terk edilmiş halde bulunan bebek öldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Manisa'nın Salihli ilçesinde bir arsada bulunan ve yaklaşık 5 günlük olduğu tahmin edilen bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir arsada bulunan ve yaklaşık 5 günlük olduğu tahmin edilen bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Zafer Mahallesi Site Caddesi'nde bir arsadaki atık pet şişeleri toplayan bir hurdacı, battaniyeye sarılmış bebeği görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye götürülen bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, yaklaşık 5 günlük olduğu tahmin edilen bebeği arsaya terk eden kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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