Son dakika haber! Manisa'da ağabeyi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
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Son dakika haber! Manisa'da ağabeyi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

Son dakika haber! Manisa'da ağabeyi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Albayrak Mahallesi'nde Murat Çakmakçı (33) ile kardeşi Yunus Çakmakçı (25) arasında evlerinin tadilatıyla ilgili tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Çakmakçı kardeşi Yunus Çakmakçı'ya av tüfeğiyle ateş ettikten sonra kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Yunus Çakmakçı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yunus Çakmakçı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Murat Çakmakçı'yı yakalayarak emniyete götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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