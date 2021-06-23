Son dakika haber... Manisa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 17 kişi yaralandı
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Son dakika haber... Manisa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 17 kişi yaralandı

Son dakika haber... Manisa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 17 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aralarında işçi taşıyan servislerinin de bulunduğu 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aralarında işçi taşıyan servislerinin de bulunduğu 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Manisa Batı Çevre Yolu'nda İzmir yönüne peş peşe giden şehirler arası yolcu otobüsü, fabrikalara işçi taşıyan 3 minibüs ile 1 otobüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haber... Manisa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 17 kişi yaralandı
Son dakika haber... Manisa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 17 kişi yaralandı
Son dakika haber... Manisa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 17 kişi yaralandı
Son dakika haber... Manisa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 17 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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