Son dakika haber: Manisa'da 45 yıllık çöplükte yangın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Manisa'da 45 yıllık çöplükte yangın

Gelen son dakika haberine göre Manisa'da 45 yıllık çöplükte yangın -Geceyi çöplük yangını aydınlattı -Manisa'daki çöplük alev alev yandı Manisa'nın Salihli ilçesinde belediyeye ait 45 yıllık çöplükte çıkan ve geceyi aydınlatan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

13.08.2020 23:44 | Son Güncelleme: 14.08.2020 00:31

Manisa'da 45 yıllık çöplükte yangın

-Geceyi çöplük yangını aydınlattı

-Manisa'daki çöplük alev alev yandı

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde belediyeye ait 45 yıllık çöplükte çıkan ve geceyi aydınlatan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gaffar Okkan Mahallesi'ndeki Salihli Belediyesine ait vahşi depolama alanındaki çöplükte akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çöplükten yükselen kara dumanların gökyüzünü kapladığını gören vatandaşlar durumu hemen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınırken, kentin bazı mahalleleri çıkan dumandan etkilendi.

Yangını, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliğine ait 6 itfaiye aracı, 2 iş makinesi, Salihli Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne ait 2 adet su tankeri ile 18 itfaiye erinin yanı sıra Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin yaklaşık çalışmanın ardından söndürülürken, yangınla ilgili soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber: Manisa'da 45 yıllık çöplükte yangın

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı 3. Sayfa
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Çevresindekilere öleceğini söyleyen yaşlı adamın cansız bedeni, evinde bulundu 3. Sayfa
Çevresindekilere öleceğini söyleyen yaşlı adamın cansız bedeni, evinde bulundu
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı Spor
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler 3. Sayfa
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Son Dakika: Muharrem İnce 'Seçim gecesi neredeydin?' sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı Politika
Son Dakika: Muharrem İnce "Seçim gecesi neredeydin?" sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
'Cumhurbaşkanı kim olsun' anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı
Rus profesör, tescil edilen koronavirüs aşının tüm kontrolleri yapılmadığı gerekçesiyle görevinden istifa etti
Rus profesör, tescil edilen koronavirüs aşının tüm kontrolleri yapılmadığı gerekçesiyle görevinden istifa etti
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi vefat etti, 1243 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi vefat etti, 1243 yeni vaka tespit edildi
Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
Rusya'nın "Aşıyı bulduk" açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
Son Dakika: Fenerbahçe'de bir futbolcu ve bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fenerbahçe'de bir futbolcu ve bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Sezen Aksu Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Fatih Terim Nihat Özdemir Süleyman Seba Emre Belözoğlu
Daha Fazla Gündem Manşetler Adana Sabah
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Manisa'da 45 yıllık çöplükte yangın - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 00:55:29. #1.15#
title