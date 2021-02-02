Son dakika haber: Manisa'da 4 gencin ölü bulunduğu olayın delilleri Kriminal Daire Başkanlığında incelenecek

Son dakika gündem haberi... Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 3'ü başlarından vurularak öldürülmüş 4 gencin cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 3'ü başlarından vurularak öldürülmüş 4 gencin cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Pazar akşamı ilçeye bağlı Kestelli Mahallesi'nde tarlasından dönen bir çiftçinin ihbarıyla Akçeşme mevkisinde 4 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, olay yerinde bulunan başta av tüfeği olmak üzere bütün delilleri topladı.

Olay yerinde park halindeki otomobil, olayda kullanıldığı düşünülen Muharrem Zengin'in babasına ait av tüfeği ve cesetlerin üzerinden parmak izleri alan ekipler, parmak izleriyle gençlerin cep telefonlarını ve bir gece önce Kestelli Mahallesi'nde kaldıkları evdeki delilleri, incelenmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderdi.

Olayı aydınlatmak için yoğun çaba sarf eden jandarma, başkanlıktan çıkacak rapor sonuçlarını bekliyor.

Öte yandan Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığında tanıkların ve hayatını kaybeden gençlerin yakınlarının ifade alma işlemleri sürüyor. İlçe Jandarma Komutanlığına çağrılan gençlerin yakınlarından, ölen gençlerin kendi el yazılarının olduğu defterler de istendi.

Olayın başından bu yana yaklaşık 25 kişinin tanık olarak ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Bu arada Ümit ve Serkan Zangal'ın halası Filiz Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğenlerinin hayalleri olduğunu belirterek, "Karıncayı incitecek çocuklar değillerdi. Olayın bir an önce çözülmesini istiyoruz." dedi.

Olay

Ahmetli'de tarlasından dönen bir çiftçi yol kenarında bir aracın yanında 4 ceset görünce durumu jandarmaya bildirmiş, olay yerinde yapılan incelemede cesetlerin Serkan (23) ve Ümit Zangal (20) ile Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'a (24) ait olduğu belirlenmiş, bu kişilerden 3'ünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, Ümit Zangal'da ise ateşli silah ya da kesici delici alet yarası olmadığı tespit edilmişti.

Olay yerindeki tüfeğin ise Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram