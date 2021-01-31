Son dakika haber: Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü (3)
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Son dakika haber: Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü (3)

31.01.2021 23:44 | Son Güncelleme: 31.01.2021 23:48
Son dakika haber: Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü (3)

Son dakika gündem haberine göre 4 GENCİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ OLAYDA YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTIManisa'nın Ahmetli ilçesinde, 4 gencin ölü bulunmasına ilişkin korkunç olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

4 GENCİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ OLAYDA YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, 4 gencin ölü bulunmasına ilişkin korkunç olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin esrarengiz olayla ilgili başlattığı soruşturmada Serkan Zangal, Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın'ın av tüfeği ile vurulduğu, Ümit Zangal'ın ise üzerinde yapılan incelemede ise herhangi bir kesici veya delici silahla yarası olmadığı, boynunun normalden daha oynak olduğu tespit edildi. Ayrıca, olayda kullanıldığı belirtilen tek dolduruşlu av tüfeğinin Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu ileri sürüldü.

YANYANA ÖLÜ BULUNDULAR Öte yandan tarladan dönen bir vatandaşın ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda, liseden arkadaş oldukları belirlenen 4 gencin cansız bedenlerinin otomobilin içerisinde değil, aracın yanında yan yana yatar vaziyette bulunduğu öğrenildi. 3 gencin vurulduğu tahmin edilen pompalı av tüfeğinin ise otomobilin yakınında olduğu belirtildi.Olayın cinayet mi, yoksa intihar mı olduğu ise henüz belirlenemezken, jandarma ekiplerinin yaptığı geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.TRABZONSPORLU MEHMET ZENGİN'İN AKRABASI

Öte yandan ölen gençlerden 22 yaşındaki Muharrem Zengin'in bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve aslen Ahmetlili olan Mehmet Zengin'in yeğeni olduğu belirlendi. 

Halil İbrahim KARABIYIK - Doğan ÇİZMECİ/MANİSA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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