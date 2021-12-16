Son dakika haber | Manisa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Manisa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haber | Manisa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Uşak- İzmir kara yolu Kovukdere mevkisinde, Hasan Fatih E. (29) idaresindeki 43 KM 737 plakalı tır, önünde seyreden Selvet Ş. (59) yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Savrulan hafif ticari araç daha sonra aynı yönde seyreden T.A'nın (49) kullandığı 34 EOH 07 plakalı kamyona arkadan çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücüler Hasan Fatih E. ve Selvet Ş, 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bilim Kurulu üyesinden Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantıyla ilgili bir iyimser bir de kötümser tahmin

Bilim Kurulu üyesinden Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantıyla ilgili bir iyimser bir de kötümser tahmin

 Kovid-19 vaka sayısı, üç büyükşehirde azaldı

Kovid-19 vaka sayısı, üç büyükşehirde azaldı

 İstanbul Fatih'te can pazarı! Ganyan bayiinde çıkan yangın evlere sıçradı

İstanbul Fatih'te can pazarı! Ganyan bayiinde çıkan yangın evlere sıçradı

AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title