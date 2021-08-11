Son dakika haber: Manisa'da 150 ton saman yangında küle döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Manisa'da 150 ton saman yangında küle döndü

Son dakika haber: Manisa'da 150 ton saman yangında küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir hayvan çiftliğinin saman deposunda çıkan yangında yaklaşık 150 ton saman küle döndü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir hayvan çiftliğinin saman deposunda çıkan yangında yaklaşık 150 ton saman küle döndü.

Yangın Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir hayvan çiftliğinin saman deposunda meydana geldi. Cenk K.'ye ait çiftliğin samanlığından dumanların yükseldiğini gören çiftlik çalışanları durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çiftliğe çok sayıda itfaiye ekibi ile iş makinesi sevk edildi. Öte yandan çiftliğin ormanlık araziye yakın olması nedeniyle de bölgeye Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler de gönderildi. Arazözler ormana sıçrama ihtimaline karşı teyakkuzda beklerken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için mücadele verdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kısmen kontrol altına alınırken, alevlerin ormanlık alana sıçramaması için önlemler devam ediyor.

150 ton samanın kül olduğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kız, evlerinin önündeki iskeleye çıkarak atlamak istedi
Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kız, evlerinin önündeki iskeleye çıkarak atlamak istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Alişan Ece Üner Aleyna Tilki Haluk Levent
Spor Ali Koç Mesut Özil Mete Gazoz Alex Teixeira Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Manisa'da 150 ton saman yangında küle döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 01:25:07. #1.16#

title