1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili baba oğul tutuklandı - Haberler
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1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili baba oğul tutuklandı

AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan Menderes mahallesindeki silahlı kavganın ardından gözaltına alınan şüpheliler V. K. (53) ile oğlu F. K'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

İlçede dün, aralarında sorun bulunduğu öğrenilen Melih K, (24) ile V.K. ve oğlu F. K. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tüfekle vurularak yaralanan Melih K, kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Zanlılar V. K. ve F. K. ise gözaltına alınmıştı.

1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili baba oğul tutuklandı

1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili baba oğul tutuklandı

1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili baba oğul tutuklandı

1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili baba oğul tutuklandı
AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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