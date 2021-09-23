1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili baba oğul tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan Menderes mahallesindeki silahlı kavganın ardından gözaltına alınan şüpheliler V. K. (53) ile oğlu F. K'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

İlçede dün, aralarında sorun bulunduğu öğrenilen Melih K, (24) ile V.K. ve oğlu F. K. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tüfekle vurularak yaralanan Melih K, kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Zanlılar V. K. ve F. K. ise gözaltına alınmıştı.