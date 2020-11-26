Son dakika haber! Manisa, bir prestij cadde daha kazandı
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Son dakika haber! Manisa, bir prestij cadde daha kazandı

26.11.2020 13:43 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:47
Son dakika haber! Manisa, bir prestij cadde daha kazandı

Son dakika haberleri... Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki prestij proje çalışmalarını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki prestij proje çalışmalarını tamamladı. Altyapısından üstyapısına tüm detayları ile yenilenen cadde, geceleri de ışıl ışıl bir görünüm kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte Soma ilçesinde yapımı tamamlanan Adnan Menderes Caddesi Prestij Projesi'ni yerinde inceledi. İncelemeler sırasında heyete, Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever, On Üç Eylül Mahallesi Muhtarı İsa Ata ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Davut Süzek de eşlik etti. İnceleme esnasında Büyükşehir Belediyesi heyetini gören vatandaşlar, caddeye yapılan büyük yatırım dolayısıyla teşekkür ederken, Cengiz Ergün Başkana selamlarını ilettiler. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, yenilenen Adnan Menderes Prestij Caddesi'nin Soma'ya hayırlı olmasını diledi.

2 mahallede 15 bin nüfusa hitap eden bir cadde

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Soma Adnan Menderes Caddesi'ndeki çalışmaların teknik detaylarını paylaşan Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Adnan Menderes Caddesi, ilçemizin iki büyük mahallesinde yaklaşık on beş bin kişilik nüfusa hizmet veren bir cadde. Burada, ilk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmaları bitirildi. Altyapı çalışmalarının bitirilmesine müteakip, biz burada yaya kaldırım çalışmaları, mevcut toplu taşıma hizmeti verilmesi durumunda durak cepleri, parklanma cepleri, çöp konteynerleri ceplerini yaptık. Daha sonrasında altyapı kurumlarına ait logar kapaklarının ilgili muayene bacalarının yapılması, orta refüj ve ulaşımda kullanılacak kilit parke taş düzenlemelerini gerçekleştirdik. Yaklaşık 42 bin 500 metrekare kilit parke taş imalatlarda kullanıldı. 6 bin 500 metre de bordür olmak üzere yaklaşık 50 bin metrelik bir imalat ile caddemizin işi noktalandı. Biz burada üstyapı imalatlarını tamamladıktan sonra Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızca araçlar için ve yayalar için aydınlatma işlemleri de tamamlandı. Şu an itibariyle görüldüğü üzere vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu. Soma'ya yeni bir prestij cadde kazandırdığımız için mutluyuz" diye konuştu.

Muhtarlardan teşekkür var

Mahalle muhtarları da yapılan çalışma hakkında görüşlerini paylaştılar. On Üç Eylül Mahallesi Muhtarı İsa Ata, "Bu yolla ilgili çalışmalardan dolayı Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Altyapısından, taş döşemesine, ışıklandırmalarına kadar çok güzel oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar." derken, Atatürk Mahalle Muhtarı Davut Süzek, "Adnan Menderes Caddesi, altyapısıyla üstyapısıyla ışıklandırmalarıyla çok güzel oldu. Mahallemiz, yeni bir yaşam alanı kazandı. Başta Cengiz Ergün başkanımız olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hizmetlerin devamını bekliyoruz. Saygılarımı sunuyorum." dedi. - MANİSA

Son dakika haber! Manisa, bir prestij cadde daha kazandı
Son dakika haber! Manisa, bir prestij cadde daha kazandı
Son dakika haber! Manisa, bir prestij cadde daha kazandı
Son dakika haber! Manisa, bir prestij cadde daha kazandı
Son dakika haber! Manisa, bir prestij cadde daha kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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