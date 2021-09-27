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Son dakika haber: Mangal keyfi yangınla sonuçlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Mangal keyfi yangınla sonuçlandı

Son dakika haberi: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çatı katında yapılan mangal yangın çıkardı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çatı katında yapılan mangal yangın çıkardı.

Yangın, ilçeye bağlı Kirmanlı Mahallesi Zirve Caddesi üzerinde bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir kişi evinin çatı katında mangal için ateş yaktı. Kıvılcımlar çatıdaki malzemeleri tutuşturunca yangın küçük çaplı yangın meydana gelirken, yoğun duman yükseldi. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Ekipler yapılan soğutma çalışmasının ardından olay yerinden ayrıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haber: Mangal keyfi yangınla sonuçlandı

Son dakika haber: Mangal keyfi yangınla sonuçlandı

Son dakika haber: Mangal keyfi yangınla sonuçlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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