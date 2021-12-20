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Son dakika haber... Manavgat yangınının külleri sel sularıyla ırmağa döküldü

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Manavgat yangınının külleri sel sularıyla ırmağa döküldüANTALYA Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını, 5 ay sonra sel sularıyla küllerini Manavgat ırmağına döktü.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat yangınının külleri sel sularıyla ırmağa döküldü

ANTALYA Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını, 5 ay sonra sel sularıyla küllerini Manavgat ırmağına döktü. Vatandaşların Manavgat ırmağının yüzeyinde gördüğü siyah örtünün nedeni, sel sularının yangın bölgesinden getirdiği yangın külleri olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemelerde, şişelere alınan numunenin yüzeyine kül ve yanmış ağaç parçaları çıktı.

Manavgat Irmak kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, Kaledibi mevkiinde yat ve teknelerin bağlı bulunduğu bölgede su yüzeyinin siyah bir örtü ile kaplanmış olduğunu görmeleri, ırmağa petrol veya yağ bırakıldığı endişesini doğurdu.

İhbar üzerine bot ile olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ırmak yüzeyinden numune alırken, bunun kirlilik oluşturacak bir olay olmadığını, yangın bölgelerinden sel suları ile ırmağa karışan kül ve ağaç parçaları olduğunu belirttiler. Şişelere alınan numuneler kısa bir süre bekledikten sonra şişenin yüzeyinde kül ve yanmış ağaç parçacıklarının toplanması görsel kirlilik oluşturan olayın yangın bölgesinden gelen kül ve ağaç parçaları olduğunu ortaya çıkardı.

Son dakika haber... Manavgat yangınının külleri sel sularıyla ırmağa döküldü

Son dakika haber... Manavgat yangınının külleri sel sularıyla ırmağa döküldü

Son dakika haber... Manavgat yangınının külleri sel sularıyla ırmağa döküldü

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İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri

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