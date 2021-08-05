Son dakika haber! Manavgat yangınında Gamze'nin küle dönen çeyiz eşyaları, Pursaklar Belediyesi'nde hazırlanıyor
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Son dakika haber! Manavgat yangınında Gamze'nin küle dönen çeyiz eşyaları, Pursaklar Belediyesi'nde hazırlanıyor

Son dakika haber! Manavgat yangınında Gamze'nin küle dönen çeyiz eşyaları, Pursaklar Belediyesi'nde hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika haberine göre Manavgat yangınında Gülsüm Teyze'nin kızı Gamze'nin küle dönen çeyiz eşyalarını Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri kursiyerleri, el birliği ile hazır hale getiriyor.

Manavgat yangınında Gülsüm Teyze'nin kızı Gamze'nin küle dönen çeyiz eşyalarını Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri kursiyerleri, el birliği ile hazır hale getiriyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında evi kül olan ve kızının çeyiz eşyalarının yanması üzerine Gülsüm Teyze'nin kızının çeyiz eşyalarının tamamını karşılayacağını duyurmasının ardından çeyizleri yanan Gamze için Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri harekete geçti. Hanım Evleri'nde hummalı bir çalışma başlatan kursiyerler, yeni çeyiz ürünlerini hazırlayarak, kısa bir süre içerisinde genç kıza teslim etmeyi planlıyor.

Hanım Evleri Şefi Aysun Tulumbacı ise duygularını şöyle paylaştı:

"Manavgat yangınında Gülsüm annenin feryadını Pursaklar Belediyesi Hanım Evi olarak bütün ilçemizde derin olarak hissettik. Gamze kardeşimizin bütün çeyiz eşyalarını arkadaşlarımızla birlikte el birliği ile hazırlıyoruz. Evleri yanan, bütün malını mülkünü kaybeden ve sıkıntıya düşen kardeşlerimize Rabbim tez zamanda selamete çıkarsın. Bundan sonraki hayatlarında mutluluklar diliyoruz. Hepimiz sizleri çok seviyoruz. Allah yardımcınız olsun." - ANKARA

Son dakika haber! Manavgat yangınında Gamze'nin küle dönen çeyiz eşyaları, Pursaklar Belediyesi'nde hazırlanıyor
Son dakika haber! Manavgat yangınında Gamze'nin küle dönen çeyiz eşyaları, Pursaklar Belediyesi'nde hazırlanıyor
Son dakika haber! Manavgat yangınında Gamze'nin küle dönen çeyiz eşyaları, Pursaklar Belediyesi'nde hazırlanıyor
Son dakika haber! Manavgat yangınında Gamze'nin küle dönen çeyiz eşyaları, Pursaklar Belediyesi'nde hazırlanıyor
Son dakika haber! Manavgat yangınında Gamze'nin küle dönen çeyiz eşyaları, Pursaklar Belediyesi'nde hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber! Manavgat yangınında Gamze'nin küle dönen çeyiz eşyaları, Pursaklar Belediyesi'nde hazırlanıyor - Haberler
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