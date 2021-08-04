Son dakika haberi | Manavgat'taki yangında mahsur kalan kaplumbağayı Kocaeli itfaiyesi kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Manavgat'taki yangında mahsur kalan kaplumbağayı Kocaeli itfaiyesi kurtardı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında mahsur kalan kaplumbağa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında mahsur kalan kaplumbağa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli itfaiyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermeye devam ediyor.

Kızıldağ Demirciler Mahallesi'nde yangın bölgesinden kurtardıkları bir kaplumbağayı korumaya alan ekipler, hayvana su verdi.

Ekipler, serinlemesi için kaplumbağaya su da döktü.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı 1 mobil klinik araç, 2 veteriner, 1 tekniker ve 2 personelden oluşan ekibi Manavgat'a gönderdi.

Kısa sürede bölgede faaliyetlerine başlayacak ekip, yangından etkilenen sokak ve yaban hayvanlarının rehabilitasyon ve tedavilerini gerçekleştirecek.

Ekipler, bölgeye sokak hayvanları ve yaban hayvanları için yem ve mama da götürüyor.

Son dakika haberi | Manavgat'taki yangında mahsur kalan kaplumbağayı Kocaeli itfaiyesi kurtardı
Son dakika haberi | Manavgat'taki yangında mahsur kalan kaplumbağayı Kocaeli itfaiyesi kurtardı
Son dakika haberi | Manavgat'taki yangında mahsur kalan kaplumbağayı Kocaeli itfaiyesi kurtardı
Son dakika haberi | Manavgat'taki yangında mahsur kalan kaplumbağayı Kocaeli itfaiyesi kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manavgat yangınında evi tamamen yanan Ayşe Nine, çocuklarından kayıp takma dişlerinin bulunmasını istemiş
Manavgat yangınında evi tamamen yanan Ayşe Nine, çocuklarından kayıp takma dişlerinin bulunmasını istemiş
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da yangınlar hakkında konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da yangınlar hakkında konuştu Açıklaması
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'daki yangınlar hakkında konuştu: (1)
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'daki yangınlar hakkında konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan İlham Aliyev Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Tuğba Özay Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Metin Oktay Rıza Çalımbay Valentin Rosier Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Manavgat'taki yangında mahsur kalan kaplumbağayı Kocaeli itfaiyesi kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 14:52:00. #1.16#

title