Son dakika haberi | Manavgat'taki yangında mahsur kalan kaplumbağayı Kocaeli itfaiyesi kurtardı

Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında mahsur kalan kaplumbağa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında mahsur kalan kaplumbağa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli itfaiyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermeye devam ediyor.

Kızıldağ Demirciler Mahallesi'nde yangın bölgesinden kurtardıkları bir kaplumbağayı korumaya alan ekipler, hayvana su verdi.

Ekipler, serinlemesi için kaplumbağaya su da döktü.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı 1 mobil klinik araç, 2 veteriner, 1 tekniker ve 2 personelden oluşan ekibi Manavgat'a gönderdi.

Kısa sürede bölgede faaliyetlerine başlayacak ekip, yangından etkilenen sokak ve yaban hayvanlarının rehabilitasyon ve tedavilerini gerçekleştirecek.

Ekipler, bölgeye sokak hayvanları ve yaban hayvanları için yem ve mama da götürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı