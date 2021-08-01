Son dakika haber... Manavgat'taki orman yangınında hasar gören evin bahçesinde ölü bulunan çiftin kimlikleri belirlendi

Son dakika haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evin bahçesinde çiftin cansız bedenleri bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evin bahçesinde çiftin cansız bedenleri bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçede 28 Temmuz'da orman yangınının başladığı Kalemler Mahallesi'nde yaşayan Türk vatandaşı ile Alman eşinden haber alamayan yakınları yardım istedi.

Daha önce yanarak hasar gördüğü belirlenen evde ve çevresinde yapılan incelemede, evin bahçesindeki zeytinlikte çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cesetlerin Fahri ile eşi Alman Andrea Yiğitokur'a ait olduğu belirlendi. Çiftin cenazeleri, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, olay yerinde incelemesini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin