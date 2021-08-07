Son dakika haber: Manavgat'taki orman yangınında eşiyle ölü bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Manavgat'taki orman yangınında eşiyle ölü bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi

Son dakika haber: Manavgat'taki orman yangınında eşiyle ölü bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evin bahçesinde eşiyle cansız bedeni bulunan Fahri Yiğitokur, son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evin bahçesinde eşiyle cansız bedeni bulunan Fahri Yiğitokur, son yolculuğuna uğurlandı.

Kalemler Mahallesi'nde 28 Temmuz'da çıkan orman yangınından sonra yakınlarının haber alamadığı ve 31 Temmuz'da Alman eşi Andrea Yiğitokur ile cesedi bulunan Yiğitokur'un Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yiğitokur'un Kalemler Mahallesi'ndeki cenaze törenine kendisinin ve eşinin yakınları ile mahalle sakinleri katıldı.

Taziyeleri kabul eden kardeşi Filiz Yiğitokur'un zorlukla ayakta durduğu gözlendi. Yiğitokur'un cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Yiğitokur'un köpekleri "Bella" ve "Yumak"ı cenaze töreninde görenler gözyaşı döktü.

Öte yandan Yiğitokur'un aynı yangında ölen eşi Alman Andrea'nın cenazesinin İstanbul'daki otopsisinin sürdüğü ve daha sonra Almanya'ya gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu! Eller bu kez 'şükür' için semaya kalktı
Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu! Eller bu kez "şükür" için semaya kalktı
Bakan Pakdemirli: 'Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı'
Bakan Pakdemirli: "Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı"
Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı
Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Varank
Magazin Müge Anlı Onur Akay Yonca Evcimik İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Aytaç Kara Caner Erkin Nihat Özdemir Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Manavgat'taki orman yangınında eşiyle ölü bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 18:09:55. #1.15#

title