Son dakika haber: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (28)

Son dakika haberleri... İKİ MAHALLE ARASINDAKİ ORMANLIKTA YANGIN BÜYÜYORManavgat'ın Yaylaalan ile Dikmen mahalleleri arasında bulunan ormanlık alandaki yangın büyüyerek devam ediyor.

İKİ MAHALLE ARASINDAKİ ORMANLIKTA YANGIN BÜYÜYOR

Manavgat'ın Yaylaalan ile Dikmen mahalleleri arasında bulunan ormanlık alandaki yangın büyüyerek devam ediyor. Ormanın birçok kesimi yanarken, Dikmen ile Yaylaalan mahalleleri arasındaki yol yangın nedeniyle kapandı. Orman ve itfaiye ekipleri bölgede yoğun söndürme çalışması sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar