DİKMEN'DE YANGININ İZLERİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DİKMEN'DE YANGININ İZLERİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat'ın birçok noktasında etkili olan yangında en büyük zararı gören bölgelerden olan Dikmen Mahallesi'nin üst kısmındaki yerleşim alanlarının birçoğu zarar gördü.

Manavgat'ın birçok noktasında etkili olan yangında en büyük zararı gören bölgelerden olan Dikmen Mahallesi'nin üst kısmındaki yerleşim alanlarının birçoğu zarar gördü. Yangında, bir park ile Manavgat Halı ve Koltuk Yıkama Fabrikası tamamen yandı. Fabrika bahçesindeki birçok ağaç ürün de halen yanmaya devam ediyor. Mahallede, bir restoran içindeki çocuk parkı alanında bulunan oyuncaklar ile park alanındaki diğer yapılar da yangında kullanılmaz hale geldi.

'BÜTÜN HAYATIM BİTTİ'

Tamamen yanan restoranın işletme sahibi Süleyman Nuri Orhan, zararının yaklaşık 2 milyon lira olduğunu belirtti. Orhan, Karşıda baya uzaktaydı yangın. Buraya gelmez dediler ama gelmesi 15 dakika sürmedi. Ateşi görünce jandarma ekipleri 'Artık çıkmak zorundasınız' dedi. Evim, bütün hayatım bitti. Devlet emeklisiyim, her şeyimi buraya yatırmıştım ama maalesef her şeyim bitti. Yukarıda evim yandı, burada restoranım yandı. Devletimiz sağ olsun dedi.

Bu arada, Süleyman Nuri Orhan, eşi ve oğlu, yanan restoranda uzun süre gözyaşı döktü.

DİKMEN'DE YANGININ İZLERİ
DİKMEN'DE YANGININ İZLERİ
DİKMEN'DE YANGININ İZLERİ
DİKMEN'DE YANGININ İZLERİ
DİKMEN'DE YANGININ İZLERİ
DİKMEN'DE YANGININ İZLERİ
DİKMEN'DE YANGININ İZLERİ
DİKMEN'DE YANGININ İZLERİ
DİKMEN'DE YANGININ İZLERİ
DİKMEN'DE YANGININ İZLERİ
DİKMEN'DE YANGININ İZLERİ
DİKMEN'DE YANGININ İZLERİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin
Yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den, Manavgat Devlet Hastanesi açıklaması Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den, Manavgat Devlet Hastanesi açıklaması Açıklaması
Son dakika... Manavgat'ta kanser hastası kadın, tedavi parasını yangında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor
Son dakika... Manavgat'ta kanser hastası kadın, tedavi parasını yangında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Yıldız Tilbe Çağatay Akman Bülent Serttaş
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DİKMEN'DE YANGININ İZLERİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 16:25:45. #1.15#

title