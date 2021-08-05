Son dakika haber... Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (7)

Bir son dakika haberine göre ANNESİ İLE BABASINI KURTARDI, VÜCUDUNUN SAĞ KISMI YANDIManavgat ilçe merkezinde oturan Ferhat Okudan (37), yangın sırasında kendisini telefonla arayan anne annesi Ümmühan ve babası Mustafa Kemal Okudan'ı motosikletle gittiği Kalemler Mahallesi'nde alevlerin arasından çıkarıp kurtardı.

ANNESİ İLE BABASINI KURTARDI, VÜCUDUNUN SAĞ KISMI YANDI

Manavgat ilçe merkezinde oturan Ferhat Okudan (37), yangın sırasında kendisini telefonla arayan anne annesi Ümmühan ve babası Mustafa Kemal Okudan'ı motosikletle gittiği Kalemler Mahallesi'nde alevlerin arasından çıkarıp kurtardı. Ferhat Okudan, anne ve babasını ağabeyinin aracına bindirip alandan uzaklaştırırken, kendisi alevlerin ortasında kaldı. Kapının önündeki traktöre doğru giden Okudan, hem karşısından hem de arkasından gelen alevlerden kaçmaya çalışırken vücudunun sağ kısmında yanıklar oluştu. Okudan, alevlerin arasından kurtulurken, yaralarına rağmen mahallesine gelerek destek vermeye devam ediyor.

'ATEŞİN İÇİNE GİRİP KAÇMAYA BAŞLADIM'Yangın sırasında otelde çalıştığını ifade eden Ferhat Okudan, "Annemi aradım, bana köyün üst kısmında yangın olduğunu söylerken 'Bizi kurtarın' dedi. Hemen motosikletime binerek hızla mahalleye geldim. Alevler mahalleyi sarmaya başlamıştı. Bizim evin önünde de zeytin ağacı vardı, bir anda alevler ona da sıçradı. O yanarken üstünden alevler gelmeye devam ediyordu. Rüzgar da çok şiddetli esiyordu. Ben hemen eve girip annem ile babamı çıkartarak, ağabeyimin arabasına bindirdim. O esnada alevler evin önünde yükselmeye başladı. Kaçmaya çalışıyordum ama evin ön kısmında da alevler yükseliyordu. O esnada kapı önünde duran traktöre bindim ve 30 saniye kadar bekledim. Alevler sırtıma doğru vuruyordu. 'Ya iki ateş arasında kalacağım ya da ateşin içerisine gireceğim' dedim. Önümdeki ateş neredeyse 20 metreyi buluyordu, arkamdakini ise söyleyemiyorum. Biraz düşündükten sonra ateşin içine doğru girip kaçmaya başladım" diye konuştu.'ANNEMLE BABAMA BİR ŞEY OLSAYDI O İZLER SİLİNMEZDİ'Yangından kaçarken vücudunun sol tarafını koruduğunu, sağ tarafında ise yanıklar oluştuğunu kaydeden Okudan, "Annem ile babamı korudum ama ben alevlerin içerisinde kaldım. Kaçmaya çalışırken ben yandım. Yüzümde, kolumda ve bacağımda yanıklar oluştu. O anlar anlatılmaz yaşanır. Belki benim vücudumda izler kalacak ama annemle babama bir şey olsaydı yüreğimdeki izler bitmezdi. Bu izler bir gün elbet bitecek. Şu an buruk bir sevinç yaşıyorum. Allah böyle bir şeyi kimseye göstermesin. Ben burada doğdum ve büyüdüm. Bütün anılarım kayboldu, moloz yığınından başka hiçbir şey kalmadı" ifadelerini kullandı.

Adem AKALAN- Aslı DURAN/MANAVGAT, (Antalya)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan