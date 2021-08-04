Son dakika haber | Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (11)
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Son dakika haber | Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (11)

Son dakika haber | Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (11)
Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ALEVLER YOLUN KARŞISINDAKİ DAĞA SIÇRADIManavgat'ın Kızıldağ Mahallesi'nde yoğunlaşan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

ALEVLER YOLUN KARŞISINDAKİ DAĞA SIÇRADI

Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesi'nde yoğunlaşan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Isparta- Konya ve Antalya arasındaki ormanlık sınır üzerinde bulunan Kızıldağ'a alevlerin sirayet etmemesi için büyük mücadele veriliyordu ancak saat 14.30 sıralarında yangın, yolun karşısındaki yamaca sıçradı. İlçenin batısına doğru yayılan yangın, rüzgarın etkisi ve yoğun dumanla birlikte hızlandı. Önlenememesi durumunda Beşkonak, Demirciler ve Ankara mahalleleri ile turistik Köprülü Kanyon ve Tazı Kanyonu'na alevlerin ulaşmasından endişe ediliyor. Bölge sarp kayalık olduğu için karadan müdahale yapılamıyor.Öte yandan Manavgat'ta 8 gündür devam eden ve söndürme çalışmalarının sürdüğü yangın nedeniyle oluşan duman, ilçe merkezinde gökyüzünde bulut şeklini alıyor. Dumanlar, kentin birçok noktasından ve farklı ilçelerinden görülürken, gün içinde güneşin görülmesine dahi engel oluyor. Akşam saatlerinde güneşin batışıyla gökyüzünde bulut şeklindeki duman turuncu görünürken, güneş ise duman nedeniyle kızıla bürünüyor.

Alparslan ÇINAR- Semih ERSÖZLER/ MANAVGAT (Antalya),


Son dakika haber | Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (11)
Son dakika haber | Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (11)
Son dakika haber | Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (11)
Son dakika haber | Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (11)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar

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