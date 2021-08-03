Son dakika haber | YANGINDAN ETKİLENENLERE İLK ÖDEME 10'AR BİN TL
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | YANGINDAN ETKİLENENLERE İLK ÖDEME 10'AR BİN TL

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (15)Toplamda 53'e yakın mahallede 3 bine yakın evin zarar gördüğü yangın nedeniyle 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilen Manavgat'ta, evi ve tarım alanları zarar gören aileler adına ilk ödemeler başladı.

Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (15)

Toplamda 53'e yakın mahallede 3 bine yakın evin zarar gördüğü yangın nedeniyle 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilen Manavgat'ta, evi ve tarım alanları zarar gören aileler adına ilk ödemeler başladı. Demirciler Mahallesi'nde evi yanan Ali Öz'ün cep telefonuna, 'Sayın Ali Öz, Manavgat Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na adınıza yapılan yardımı Manavgat Halk Bankası Şubesi'nden kimliğiniz ile alabilirsiniz' yazılı mesaj geldi. Yangında evini kaybettiğini belirten Ali Öz, önce Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan mesaj geldiğini, ardından bankadan telefonla arandığını ve hesabına yatırılan 10 bin TL'yi çekebileceğinin söylendiğini kaydetti. Demirciler Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demir, mahallede ilk tespitlere göre 93 evin zarar gördüğünü, bu evlerden 53'ünde yaşam varken, boşaltmak zorunda kalındığını, diğer 30- 40 evin de boş ve eski evler olduğunu açıkladı. Muhtar Demir, Dünden itibaren geldiği söyleniyor. Alanlar var bekleyenler var. Birinci kısım 10'ar bin lira olarak gördük aile başına dedi.

Son dakika haber | YANGINDAN ETKİLENENLERE İLK ÖDEME 10'AR BİN TL
Son dakika haber | YANGINDAN ETKİLENENLERE İLK ÖDEME 10'AR BİN TL
Son dakika haber | YANGINDAN ETKİLENENLERE İLK ÖDEME 10'AR BİN TL
Son dakika haber | YANGINDAN ETKİLENENLERE İLK ÖDEME 10'AR BİN TL
Son dakika haber | YANGINDAN ETKİLENENLERE İLK ÖDEME 10'AR BİN TL
Son dakika haber | YANGINDAN ETKİLENENLERE İLK ÖDEME 10'AR BİN TL
Son dakika haber | YANGINDAN ETKİLENENLERE İLK ÖDEME 10'AR BİN TL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (2)
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (2)
Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti
Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti
Bakan Çavuşoğlu: 'Başka ülkelerin yardım etmesinden incinmeyiz'
Bakan Çavuşoğlu: "Başka ülkelerin yardım etmesinden incinmeyiz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Haydar Aliyev Mustafa Varank Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Alişan Yusuf Güney Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mete Gazoz Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | YANGINDAN ETKİLENENLERE İLK ÖDEME 10'AR BİN TL - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 18:45:20. #1.14#

title