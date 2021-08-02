Son dakika haber | Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (6)
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Son dakika haber | Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (6)

Son dakika haber | Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (6)
Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: YANGINLARA YOL AÇMAMASI İÇİN ÇÖPLER TOPLANIYORAntalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gündür devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.

YANGINLARA YOL AÇMAMASI İÇİN ÇÖPLER TOPLANIYOR

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gündür devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. Ekipler, yangınları söndürmek için gece gündüz demeden alevlere müdahale ediyor. Orman yangınlarından dolayı Türkiye'nin her yerinden gelen yiyecek ve içecekler de mahalle sakinleri ile ekiplere dağıtılıyor. Alandan alınan yiyecek ve içeceklerin yol kenarları ve çevreye atılması üzerine belediye işçileri, yangınların daha fazla büyümemesi ve başka alanların yanmaması için çöpleri topluyor.

Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yangın bölgesinde hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri, Türkiye'nin her yerinden gelen yardımlar yangın noktalarına ulaştırılırken, bu ürünler yangında görev alan ekipler ile mahalle sakinlerine dağıtıldı. Yol kenarlarına bırakılan, ayran, su ve meşrubat türleri herkes tarafından ücretsiz alınabiliyor. Belediye temizlik görevlileri, ücretsiz olarak alınan ürünlerin yol kenarlarına atılan cam başta olmak üzere plastik ve benzeri çöplerini toplayarak olası bir yangının önüne geçmeye çalışıyor.'İKİNCİ BİR YANGINA SEBEBİYET VERMESİN DİYE'8 yıldır belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Bayram Ali Şen (45),  "Bölgemiz cayır cayır yanıyor. Başkanımız Şükrü Sözen'in talimatıyla arkadaşlarımızla beraber yangın alanına yakın noktalarda cam, pet şişe gibi yangına sebebiyet verebilecek maddeleri topluyoruz. Bütün Manavgat bölgesindeki arkadaşlarımız ormanlık alanda temizlik yapıyoruz. Burada bunları topluyoruz ki ikinci bir yangına sebebiyet vermesin" dedi.

Daha önce 2008 yılında meydana gelen yangını yaşadıklarını ifade eden Şen, "O zaman ki yangını da yaşadık ama şu an ciğerlerimiz yandı. Antalya bölgesinde nefes alacak alan kalmadı. İçimiz yanıyor. Cennet gibi olan bir yer cehenneme döndü. Dikili bir ağaç kalmadı, her yer yandı" diye konuştu.


Son dakika haber | Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (6)
Son dakika haber | Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (6)
Son dakika haber | Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (6)
Son dakika haber | Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (6)
Son dakika haber | Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (6)
Son dakika haber | Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (6)
Son dakika haber | Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (6)
Son dakika haber | Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (6)
Son dakika haber | Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (6)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran

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