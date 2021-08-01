MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
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MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat'ta yangın devam ederken akşam saatlerinde bir yangın da Gündoğdu Mahallesi Kısalar mevkiindeki ormanlık alanda çıktı.

Manavgat'ta yangın devam ederken akşam saatlerinde bir yangın da Gündoğdu Mahallesi Kısalar mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen alevler bir anda büyüyerek yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. Alevlere müdahale için itfaiye yetersiz kalınca Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden destek istendi. Bölgede ekiplerin söndürme çalışmalarını çevredeki vatandaşlar da traktörleriyle destek verdi. Bölgedeki yangın hala devam ederken, önlem amacıyla mahalledeki elektrik bağlantısı da kesildi.

MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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