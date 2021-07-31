YARASINI SARIP, GÖREVİNE DEVAM ETTİ
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YARASINI SARIP, GÖREVİNE DEVAM ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (6)Orman Genel Müdürlüğü, dün sosyal medya hesabından, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında yaralanan Karabük Şefliği'nde çalışan orman işçisi- dozer operatörü Cihan Toşur'un görevine devam etme çabasını paylaştı.

Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (6)

Orman Genel Müdürlüğü, dün sosyal medya hesabından, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında yaralanan Karabük Şefliği'nde çalışan orman işçisi- dozer operatörü Cihan Toşur'un görevine devam etme çabasını paylaştı. Paylaşımda, "Yaralanan kolunu kendi sarıp, bir ağaç daha kurtarabilmek için görevine koşan kahramanımız Cihan Toşur. Aynı gayretle dur durak bilmeden Yeşil Vatan'ımızı savunan tüm kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Elinize, emeğinize sağlık" ifadeleri kullanıldı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı gönderi Türkiye'nin gündemine oturdu. 4 gündür süren yangında gece gündüz demeden alevlerin arasında çalışan Cihan Toşur, Salur Mahallesi Yalamaklı mevkiinde yangınla mücadelesinde hız keseden devam ediyor. Ekip arkadaşlarıyla birlikte yangınları sürdürmek üzere dozer kullanan ve hortum başındaki mesai arkadaşlarına yardım eden Toşur, sadece görevini yaptığını söylemekle yetindi.

YARASINI SARIP, GÖREVİNE DEVAM ETTİ
YARASINI SARIP, GÖREVİNE DEVAM ETTİ
YARASINI SARIP, GÖREVİNE DEVAM ETTİ
YARASINI SARIP, GÖREVİNE DEVAM ETTİ
YARASINI SARIP, GÖREVİNE DEVAM ETTİ
YARASINI SARIP, GÖREVİNE DEVAM ETTİ
YARASINI SARIP, GÖREVİNE DEVAM ETTİ
YARASINI SARIP, GÖREVİNE DEVAM ETTİ
YARASINI SARIP, GÖREVİNE DEVAM ETTİ
YARASINI SARIP, GÖREVİNE DEVAM ETTİ
YARASINI SARIP, GÖREVİNE DEVAM ETTİ
YARASINI SARIP, GÖREVİNE DEVAM ETTİ
YARASINI SARIP, GÖREVİNE DEVAM ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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