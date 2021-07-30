Son dakika haberi: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
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Son dakika haberi: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manavgat'ta 3 gündür devam eden yangınla ilgili bilgi almak ve incelemelerde bulunmak için geldiği Manavgat Afet Yönetim Merkezi'nde Vali Ersin Yazıcı ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manavgat'ta 3 gündür devam eden yangınla ilgili bilgi almak ve incelemelerde bulunmak için geldiği Manavgat Afet Yönetim Merkezi'nde Vali Ersin Yazıcı ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Vali Yazıcı'dan yangının durumu hakkında bilgi alan Bakan Soylu'ya yangının geldiği son durum sinevizyonla anlatıldı.

Son dakika haberi: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika haberi: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika haberi: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika haberi: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika haberi: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika haberi: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika haberi: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika haberi: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Son dakika haberi: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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