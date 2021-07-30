Son dakika haberi: MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manavgat'ta 3 gündür devam eden yangınla ilgili bilgi almak ve incelemelerde bulunmak için geldiği Manavgat Afet Yönetim Merkezi'nde Vali Ersin Yazıcı ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.